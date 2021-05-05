Как девочка: Пегова вслед за Кожевниковой облачилась в изумрудную юбку плиссе

42-летняя актриса показала свой образ в молодежном стиле. При этом она добавила свою изюминку.

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. В ее копилке такие картины, как «Экипаж», «Домашний арест», «Родные». Более того, девушка дважды становилась лауреатом театральной премии «Золотая маска». За счет приятной внешности ей часто доверяют играть девушек из глубинок. А нестандартная фигура не помешала ей победить в шоу «Танцы». Также она проявила себя на проекте «Ледниковый период». Многие восхищаются внешностью 42-летней артистки, но недавно она похудела.

Ирина с радостью сообщила, что смогла сбросить несколько килограммов. Позже она стала носить джинсы скинни и приталенные платья, которые подчеркнули ее талию. Стоит отметить, что актриса не гонится за трендами, но предпочитает выглядеть женственно. Вот уже несколько дней она находится в Санкт-Петербурге. Там у Пеговой проходят очередные съемки. Она удивляет фанатов своими образами. Накануне она облачилась в пуховик, а теперь показала наряд в молодежном стиле.

На новом фото актриса позировала в изумрудной юбке плиссе, которую дополнила уггами и толстовкой с принтом. Юбка макси скрыла все изъяны ее фигуры. Ко всему прочему, плиссе актуальны. Ранее Мария Кожевникова тоже отметилась в похожей юбке.

«Нет комментариев», — заявила Ирина.

Поклонники посчитали, что такой образ с изюминкой идет артистке. «Что это нет! Вот, комментирую: красивая вы», «Ирина, вы всегда вдохновляете!!! И я очень люблю юбки в пол», «Красота невероятная! Загляденье», «Очень эстетично, обожаю юбки в пол», «Очень похудела, стала как девчонка..», «С дочкой спутала», «Недаром говорится — гардероб для женщины как лекарство», — прокомментировали пост подписчики.

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