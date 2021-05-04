«На лабутенах»: постройневшая Пегова в куртке с мехом и джинсах скинни позировала в поезде

Ирина Пегова знакома публике по ролям в кино и сериалах. Также она играет в театре. Актриса обладает нестандартной фигурой, но это не помешало ей завоевать любовь зрителей. Тем более, что она успела победить в шоу «Танцы со звездами» и показать свою грацию в проекте «Ледниковый период». Лишний вес не мешал ей совершать трюки и поддержки. Но недавно она решила похудеть. За несколько месяцев девушка смогла преобразиться.

Недавно Ирина отметилась на съемках в зауженных брюках, а в театр отправилась в блузке в горох. Теперь актриса не боится носить облегающие наряды. Однако порой погода, а также работа принуждают ее носить многослойные образы. 4 мая артистка поделилась кадром, сделанным в поезде. По всей видимости, там проходили ее очередные съемки. Пегова позировала в джинсах скинни и свитере оверсайз. Сапоги из кожи, куртка с мехом и розовая шапка дополняли ее лук.

«На лабутенах», — заявила она с иронией.

Поклонники отметили, что наряд скрыл все ее изъяны фигуры, но при этом и появившуюся талию. Многие заверили, что даже такой невзрачный наряд актриса смогла украсить своей улыбкой. «Ирина-путешественница», «Веселая шапочка», «Главное, что вам тепло», «Даже в таком наряде ваши ножки стройные», — стали писать пользователи Сети. Сама Пегова отправилась гулять по набережной после рабочего дня. Она часто любуется красотами природы и российских домов.

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