Так еще стройнее: Ирина Пегова в джинсах скинни и шифоновой блузке в горох появилась в театре

Ирина Пегова родилась в простой в семье, но это не помешало ей поступить в театральное училища, а потом и в ГИТИС. Вот уже 17 лет она играет в театре и кино. Зрители успели полюбить девушку с легким нравом и нестандартной фигурой. К слову, она участвовала в разных шоу и даже побеждала в «Танцах со звездами». А минувшей зимой артистка дошла до финала в «Ледниковом периоде». Это дало ей стимул, чтобы похудеть.

В последние недели поклонники с трудом узнают Ирину. Ее объемы заметно уменьшили. Более того, она все чаще носит не только платья в пол, но и облегающие наряды. После нескольких дней съемок актриса оказалась в театре в Санкт-Петербурге. Для такого случая она облачилась в джинсы скинни цвета мокрый асфальт и черную блузку в горох из шифона. Глянцевые лоферы дополнили ее монохромный образ, а локоны придали женственности.

«Как тут красиво», — заметила Пегова.

Она покрасовалась у зеркала, продемонстрировав постройневший силуэт. Артистка грациозно вышагивала. Поклонники поразились тому, как теперь выглядит артистка. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги. Ирина получила множество комплиментов.

«Как вы шикарно выглядите», «Талия появилась», «Прям не узнать, какая молодец», «Вот это стройняшка», «А где формы, где все?», «Просто красотка», «Как вы прекрасны», «Ирина, очень хороша», «Таите на глазах», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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