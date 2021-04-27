Акцент на талию: постройневшая Ирина Пегова в зауженных брюках предстала на съемках

Актриса поделилась кадрами со съемок нового проекта. Даже простой повседневный образ не скрыл изменений в ее внешности.

Ирина Пегова в свои 42 года может похвастаться большим количеством фильмов и сериалов, в которых успела сняться. Даже во время самоизоляции ей удавалось ездить на съемки. А потом она поработала с Сергеем Буруновым, Монеточкой и даже Александром Робаком. Однако на шоу «Ледниковый период» девушка раскрыла в себе еще один талант. Несмотря на нестандартную фигуру, она легко исполняла трюки и поддержки на льду.

Примечательно, что именно после этого проекта Ирина решила похудеть. Она серьезно подошла к вопросу. В итоге за несколько месяцев актриса смогла преобразиться. Недавно она покрасовалась в платье со шлейфом в театре, а также отметилась в Нижегородском Кремле в легком летнем платье. Теперь артистка оказалась в Санкт-Петербурге, где приступила к очередным съемкам. На новых фото Пегова позировала в уборной.

Она облачилась в зауженные черные брюки и блузку в цветочек. Наряд дополнили лоферы. Просто повседневный образ подчеркнул ее талиб и стройные ноги.

«Тихо! Снимается кино», — написала звезда.

Поклонники признались, что едва узнали актрису. Многие отметили, что она очень похудела. «Где только не приходится сниматься. Ирина, вы в любой роли уж больно хороши», «Таешь на глазах», «Вы ли это, Ирина?! Не узнать без сброшенных кг вашего колорита!», «Стройняшка», «Такая худенькая красивая Ириночка», «Вы прекрасно-наипрекрасно выглядите», прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: