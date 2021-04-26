Динамичный стиль: Пегова в тренче модного цвета и джинсах скинни прогулялась с дочкой по Петербургу

Актриса засветилась на Дворцовой площади, а также возле Исаакиевского собора.

Ирина Пегова провела выходные в компании 15-летней дочки Татьяны в Санкт-Петербурге. Актриса засветилась на Дворцовой площади, возле Исаакиевского собора, на знаменитых мостах города.

На прогулку артистка надела тренч модного оттенка миндального молока, джинсы скинни и разноцветные кроссовки. Судя по всему, наряд она выбрала не самый подходящий к климату местности.

«Да, погодка прямо питерская! Северная столица не изменяет себе!» — посетовала звезда.

А вот в Казанский кафедральный собор Пегова уже примерила графитовую объемную куртку и православный платок. Наследница Ирины зашла в храм в бейсболке и косухе.

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