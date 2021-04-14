«На каблуках более красиво»: Оксана Федорова в платье каштанового цвета появилась на репетиции

Оксана Федорова в свое время стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Однако корону она носила не долго. С тех пор прошло почти 20 лет, но поклонники не перестают считать девушку первой красавицей. При этом она уже проявила себя, как телеведущая, а также регулярно участвует в фотосессиях и организовывает светские мероприятия. Более того, она прекрасно поет, что продемонстрировала в 1 сезоне шоу «Маска».

Теперь Оксана иногда участвует в концертах и даже поет в дуэте с оперными артистами. 14 апреля она отправилась на репетицию. Как настоящая женщина певица облачилась в вечернее платье каштанового цвета с разрезом на юбке. Но при этом вместе туфель она выбрала кеды. Федорова исполнила несколько арий под аккомпанемент. При этом на ее шее даже было колье, а волосы она собрала в пучок.

«Не спорю, на каблуках более красиво и эстетично! Но, искусство требует жертв. При делительных репетициях ноги тоже должны чувствовать себя свободно», — пояснила звезда.

Поклонники отметили, что готовы любоваться ею даже в кедах. Многие были восхищены ее вокальными данными. «Вы божественны… Вы еще и так можете?», «Ну что за красота», «Ничего не разобрать, но красиво», «Мурашки по телу… У вас очень красивый, бархатный голос!», «В кедах вы бесподобны, просто прелесть», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Оксана всегда тщательно подбирает себе образы. Она мама двоих детей, поэтому выбирает элегантные и достаточно сдержанные наряды.

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