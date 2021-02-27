«Очень эффектно»: Федорова в пышном платье с перьями отметилась на балу со звездой «Игры престолов»

Оксана Федорова стала знаменита, когда получила звание «Мисс Санкт-Петербург». А позже она смогла покорить и такой конкурс, как «Мисс Вселенная». Однако корона победительницы у нее была не долго. Поклонники до сих пор считают ее эталоном женственности и красоты. Не так давно ей исполнилось 43 года, но девушка может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. И это при том, что он мама двоих детей.

Федорова не только участвует в фотосессиях, а также ведет передачи и разные мероприятия. Не многие знают, но она также прекрасно поет и участвовала в шоу «Маска», где поразила судей. Примечательно, что девушка всегда одета изысканно. Она решила вспомнить один свой образ, который стал частью истории. Теперь этот наряд представлен на выставке. Сам историк моды Александр Васильев восхищается этим творением.

А Оксана поделилась кадрами с первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, где она была в качестве ведущей. Ее напарником в тот вечер был актер, который известен по роли в сериале «Игра престолов», Том Влашиха.

«Грандиозный вечер, крупнейшее музыкальное и светское событие Европы. На сцене Михайловского театра собрались лучшие исполнители со всего мира. На мне было светло-розовое платье с пышной юбкой и оригинальным верхом. Смотрелось очень эффектно и празднично», — заявила девушка.

Поклонники пришли в восторг от пышного платья с перьями и необычными рукавами. Федорову осыпали комплиментами. «Классное платье!», «Классное платье», «Необыкновенно красиво!», «Оно шикарное», «Какая роскошь», «Прекрасное платье, вы в нем королева», «Глаз не оторвать», — прокомментировали пост подписчики.

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