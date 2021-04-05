Настоящая леди: Оксана Федорова в платье в пол каштанового цвета появилась на премии BraVo

Бывшая «мисс Вселенная» побывала в Большом театре, где вручила награды выдающимся музыкантам. Она выбрала элегантный образ для такого случая.

Оксана Федорова почти 20 лет назад стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Однако девушка не долго ходила с короной. Позже она стала вести передачи на телевидении, а также петь. И даже спустя столько лет для многих поклонников бывшая королева красоты остается иконой женственности и стиля. Она успела выйти замуж за офицера ФСБ и родить двоих детей, но это не мешает ей посещать светские рауты.

В последнее время Оксана часто ходит в театры и музеи. Она с радостью наслаждается балетом и другими постановками. Но 2 апреля девушка побывала в Большом театре на Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Там были вручены награды в области классического искусства.

Для такого случая Федорова выбрала платье в пол каштанового цвета с глубоким декольте и разрезом на подоле. Образ дополнили туфли-лодочки и подвеска на шее. Девушка сделала пышные локоны, придав луку еще больше женственности.

«Для меня большая честь была на сцене вручать заслуженную награду директору грандиозного международного концертного проекта World Orchestra for Peace Чарльзу Кей», — призналась телеведущая. «Также был телемост Москва – Сеул и Москва – Шанхай для дистанционного выступления корейской звезды Yiruma и китайской сопрано Инг Хуанг», — добавила она.

Поклонники оценили вечерний образ звезды. Многие отметили, что в 43 года Оксана выглядит бесподобно. «Шоколад! Красота!», «Оксана, вы не меняетесь. Если только в хорошую сторону», «Нереальная красота», «Оставайтесь всегда такой же красавицей», «Платье необычное, цвет каштанов», — прокомментировали пост подписчики.

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