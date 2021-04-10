«Красотка»: Оксана Федорова в жакете с бахромой и зауженных брюках посетила Большой театр

Телеведущая решила развеяться в пятницу вечером. Она призналась, что хорошо провела время.

Оксана Федорова для многих поклонников остается королевой красоты. Титулом «Мисс Вселенная» она обладала не долго. С тех пор прошло 19 лет, но девушка может похвастаться моложавым видом и точеной фигурой, как и прежде. При этом она успела статься женой и мамой двоих детей. Брюнетка раскрыла в себе много талантов. Она ведет передачи и концерты, участвует в фотосессиях и поет. При этом девушка часто становится гостьей светских раутов.

Так как Оксана публичная личность, то постоянно находится на глазах публики. Она научилась подбирать себе женственные, но при этом лаконичные образы. 9 апреля телеведущая не усидела дома. После того, как она организовала премию журнала MODA topical, а также побывала еще на нескольких мероприятиях, Федорова развеялась. Вечер пятницы она провела в Большом театре. Для такого случая звезда выбрала элегантный лук.

Она насладилась балетом «Зимняя сказка». Девушка подчеркнула стройную фигуру, надев зауженные брюки и жакет с бахромой. Изюминкой образа стали алые туфли с острыми носами.

«Как проходит ваша долгожданная пятница? В этом году моя пятница всегда завершается культурной программой. Мне необходима разрядка после напряженной недели. Я благодарю мою подругу Ольгу за вечер. Это была „зимняя сказка“, где наши любимые Кристина Кретова и Игорь Цвирко танцевали вместе. Настояния добавил нереальный жакет», — поделилась Оксана.

Образ молодой мамы восхитил ее друзей и поклонников. «Красотка», — отметила Олеся Судзиловская. «Это волшебно», «Такая женственная», «Необычный костюм», «Нереально вы выглядите в нем», — прокомментировали пост подписчики.

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