Леди в голубом: Полина Гагарина в костюме из глянцевой экокожи развеялась на вечеринке

Полина Гагарина уже давно является певицей международного уровня. Несколько лет назад она приняла участие в песенном конкурсе в Китае, где впечатлила всех своим вокалом. А еще раньше девушка выступала на «Евровидении». Артистка не перестает работать на собой. И хоть в прошлом году она пережила второй развод, трудности в личной жизни сделали ее только сильнее. Она еще больше занимается спортом, воспитывает двоих детей и участвует в новых проектах.

Недавно Полина отметила день рождения. Она с улыбкой встретила новый виток в жизни. Обычно певица не упускает возможности повеселиться, но пока хвасталась лишь подарками, которые ей передают. Так как артистка является модницей, то в ее гардеробе прибавилось стильных вещей для весны, включая трендовый платок.

А вот 1 апреля Гагарина отправилась праздновать день рождения подруги. Для вечеринки артистка выбрала необычный и броский аутфит. Она облачилась в костюм из глянцевой экокожи голубого цвета. Жакет с объемными рукавами на запах и брюки с высокой талией подчеркнули ее хрупкую фигуру.

Сначала Полина лакомилась едой и даже попробовала жареного цыпленка. А потом девушка отправилась танцевать. Она изящно двигалась в своем наряде и обнималась с подругами. Артистка провела вечер в приятной компании, а танцы продлились почти до утра. Поклонники восхитились красотой певицы и ее модным нарядом. Многие отметили, что еще не видели ее такой счастливой.

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