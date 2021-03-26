«Сливочный крем»: Гагарина вслед за Собчак поддержала тренд на модный оттенок

Модные эксперты утверждают, что в этом весенне-летнем сезоне оттенок «сливочный крем» будет одним из самых популярных. Этот цвет уже взяли себе на вооружение российские звезды. Накануне в монохромном образе появилась на публике Ксения Собчак. А теперь наряд в тоне «сливочный крем» выбрала и Полина Гагарина.

В своем Instagram артистка позировала в монохромном аутфите, который составила из плаща, брюк, топа и обуви на шпильке.

«Мои без пяти минут 34! Такой взрослой я еще никогда не была», — написала Гагарина.

Фанаты отметили, что артистка выглядит потрясающе.

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«Идеальная! Очень красивая! Шикарно! Красивый костюм!», — писали пользователи Сети.

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