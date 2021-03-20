«Обожаю с ним болтать»: Гагарина с сыном от первого брака прогулялась по Красной площади

Певица Полина Гагарина – не только востребованная артистка. Она воспитывает двоих детей, разница в возрасте между которыми составляет 10 лет. Первенец звезды, 13-летний Андрей, появился в браке с актером Петром Кисловым. Он растет настоящим красавцем и талантливым сыном своих родителей – парень не раз выходил на сцену вместе с мамой и аккомпанировал ей на фортепиано.

Гагарина обожает проводить время с сыном. Накануне звезда отправилась на прогулку по центру столицы и запечатлела этот момент на память.

«Обожаю с ним болтать», — призналась звезда.

Знаменитость утеплилась в платок и стильную дубленку кремового оттенка. Рядом нежно прислонился сынок. И певица сделала селфи на фоне Красной площади.

Второму ребенку Гагариной, дочери Мии, три годика. Она родилась в браке певицы с фотографом Дмитрием Исхаковым. В прошлом году брак звезды завершился разводом.

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