«Мода превыше всего!»: Гагарина вслед за Водяновой надела кожаный платок с молочным тренчем

Полина Гагарина в прошлом году пережила развод. Она рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Однако девушка не показывала своих переживаний и даже отказывалась комментировать происходящее. Она стала еще больше работать, а также не забыла про тренировки. При этом артистка каждый день старается уделять время сыну Андрею и дочке Мие. Поклонники заметили, что за последние месяцы звезда только похорошела.

Недавно Полина отметила день рождения. Она не стала рассказывать, как провела день, но теперь хвастается подарками. Певица пришла в бутик, где примерила несколько нарядов. Девушка всегда следит за трендами. Так как весна только наступила, она с радостью пополнила гардероб обновками. Для начала Гагарина примерила тренч их экокожи молочного цвета. Она сочетала его с одним из самых модных головных уборов — кожаным платком цвета шоколада.

«Мода превыше всего! Вот», — заявила звезда.

Потом она примерила галстук и показала укороченную белую рубашку. Артистка осталась довольна подарками, которые получила в магазине.

«Вот галстук кожаный, пожалуйста. К нему идет вот такая рубашечка-кроп. Подарки на день рождения продолжаются», — похвасталась она.

Ранее платок стала носить Наталья Водянова, а также Екатерина Стриженова. Поклонники восхитились элегантным образом певицы и отметили, что ей идет такой стиль. Стоит отметить, что весной легко простудится, когда идут дожди и ветра. Не удивительно, что звезды предпочитают утепляться.

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