«Не выйдут из моды»: Бородина примерила черное платье-кейп и ботинки на тракторной подошве

Телеведущая похвасталась своей весенней обновкой. Она призналась, что наряд ей так понравилась, что она купила его в двух цветах.

Ксения Бородина давно относится к главным модницам столицы. Если раньше она не могла позволить себе дорогие наряды, то теперь девушка покупает все, что ей нравится. Недавно она пополнила свою коллекцию очередной сумкой Louis Vuitton. Телеведущая вернулась из Турции с обновками. Она была рада не только тому, что увидела любимых актеров, но и возможности побывать в бутике с обувью, которую носит героиня одного из сериала.

По возвращению в Москву Ксения похвасталась новыми нарядами. Накануне она показала костюм в горох, который у многих вызвал восхищение на ее работе. А теперь девушка примерила платье-кейп черного цвета, которое больше похоже на свитер оверсайз с прорезями для рук. Наряд она дополнила массивными ботинками на тракторной подошве. Бородина облачилась в наряд, также надев мини-шорты для комфорта.

«Сейчас уже убегу по делам, но выделила себе две минуты, чтобы рассказать вам про мой сегодняшний образ. Во-первых, всем мы девочки чуть-чуть сороки. Я увидела этот костюм в Instagram на одной девочке. Я сразу запросила, есть ли еще. И сразу купила его в двух цветах: таком и бежевом цвете. Очень классно!» — отметила звезда. «Я считаю, что такие вещи на века и они никогда не выйдут из моды. Это не какая-то сезонная штука, когда сегодня модно, а завтра — нет. Мне кажется, это всегда будет актуальным», — добавила она.

Поклонники восхитились необычным и женственным нарядом. Многие отметили, что у Ксении хорошая интуиция на модные вещи. Она легко находит наряды, которые вскоре становятся трендовыми.

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