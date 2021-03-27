«Идеальный тандем»: Бородина увиделась со звездами турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Телеведущая несколько раз пыталась увидеться с актерами из любимых мыльных опер, но лишь во время очередной поездки в Турцию ей удалось исполнить мечту.

Ксения Бородина не скрывает, что любит путешествия. Она ездит в другие страны несколько раз в год и старается вывозить своих дочек на море. даже в период пандемии девушка находила возможность, чтобы ездить отдыхать не только в Сочи и Крым. А теперь, когда закрыли «Дом-2» и у нее появилось больше свободного времени, Ксения еще чаще покидает Москву. День рождения она отметила в Сочи, а теперь уехала с мужем Курбаном Омаровым в Стамбул.

По словам Ксении, ей очень нравится просто гулять по этому городу. Она регулярно смотрит турецкие сериалы. Уже не первый раз телеведущая попыталась увидеться с актерами, которые успели ей приглянуться. Однако по прилету она узнала, что из-за пандемии звездам турецкого кинематографа было запрещено делать селфи с фанатами на съемках. Это расстроило Бородину. Однако к вечеру ей удалось повидать сразу нескольких актеров из сериала «Постучись в мою дверь» — Неслихан Йелдан и ее напарником Алиджаном Айтекином.

Они посидели в кафе, пообщались и сделали долгожданные фото. Бородина была в жилетке Dior, лиловой водолазке и джинсах.

«Ну они идеальный тандем! Актеры из сериала „Постучись в мою дверь“! Мы сидели болтали минут 20, очень общительные, интересные, простые. Я рада, что встретила их, они вам нравятся? Смотрите этот сериал? Ладно, не буду бросать смотреть турецкие сериалы, а все эти организаторы съемок и пиарщики, подпортили утром настроение», — поделилась звезда.

Поклонники были поражены тому, что Ксения увиделась с актерами. «Это просто вау. Ксения, как?», «Они очень клевые, смотрю сериал. Ощущение, что в жизни они такие же, как в сериале», «Это же Айдан и Сейфи», «Моя любимая героиня в сериале, она огонь», «Ух ты, круто, да еще и с самой угарной парой сериала», — прокомментировали пост подписчики.

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