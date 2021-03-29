Шопинг в Стамбуле: Ксения Бородина примерила лоферы, как у героини ее любимого сериала

Телеведущая рассказала об удачном знакомстве с продюсером турецкого сериала. Она оказалась в бутике, где продают модную обувь.

Ксения Бородина любит делиться своими мыслями с поклонниками. Она давно предпочитает вечеринкам и красным дорожкам домашние посиделки. Не удивительно, что девушка любит смотреть сериалы. Она наслаждается, как американским кинефатографом, так и турецким. Ранее телеведущая мечтала увидеть места, где снимали «Великолепный век». А на днях она приехала в Стамбул с мужем Курбаном Омаровым, где увиделась со звездами сериала «Постучись в мою дверь».

Перед отъездом домой Ксения не только насладилась турецким завтраком, но и отправилась на шопинг. Она давно является модницей, поэтому не упускает возможности пополнить гардероб. На этот раз девушка нашла необычный бутик iLVi и отметила, что в Москве такого магазина нет.

«Я еще когда смотрю сериалы, рассматриваю во что одеты главные герои. И тут я заметила, что у Иды в сериале очень прикольная обувь. И так получилось, что я знакома с девушкой, которая является спонсором этого фильма и она предоставляет всю обувь Иде. Сегодня я зашла в ее магазинчик, посмотреть на эту обувь своими глазами», — поделилась звезда.

Она подошла к полкам, на которых обнаружила лоферы с очень толстой подошвой в черном и карамельных цветах. Бородина сразу примерила все, что ей понравилось.

«Сразу бросились в глаза вот эти лоферы. Во-первых, они легкие. Очень классные», — заверила она.

Не забыла телеведущая и про своих дочек, которых всегда балует подарками.

«Еще у них есть вот такая классная детская обувь. Я сейчас Теюхе обязательно возьму, правда, пока не могу с размером определиться», — призналась девушка.

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