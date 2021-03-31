Потратила денежки: Бородина похвасталась новой сумкой Louis Vuitton и набором посуды Hermes

Ксения Бородина привыкла быть в курсе всех событий, особенно в мире моды. Она признавалась, что в начале своей карьеры часто носила подделки, но теперь телеведущая всегда хвастается люксовыми обновками. даже после закрытия проекта «Дом-2» у нее не уменьшилось работы. Она получает приличный гонорар за рекламы в соцсетях. Ей даже не часто приходится вести свадьбы и другие мероприятия, хоть звезда готова заниматься и этим.

За последние три месяца Ксения регулярно ездит в отпуск. Ей нравится путешествовать, поэтому выходные она провела в Турции с мужем Курбаном Омаровым. Из поездки девушка вернулась не только с массой впечатлений, так как встретила любимых актеров, но и с обновками. Накануне Бородина без лишний слов похвасталась сумкой Louis Vuitton из новой коллекции. Только плечевой ремешок, который можно купить отдельно, стоит 63 тысячи рублей. А вот цена самой сумки может варьироваться от 150 до 250 тысяч рублей.

В других коробках оказался набор посуды Hermes. Такие сервизы тоже стоят недешево. Бородина с нежность распаковывала коробки. Она ранее рассказала, что также побывала в бутике с обувью. Телеведущая была восхищена тем, что некоторую обувь из этого магазина носит актриса из турецкого сериала, который она смотрит. Там Ксения купила пару обуви и для своей младшей дочки Теоны. Она всегда привозит подарки детям из поездок.

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