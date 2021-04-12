Ярко? Да! Но модно ли? Эффектные наряды Филиппа Киркорова на шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров на шоу «Маска» порой затмевает даже участников в невероятных костюмах. Ну очень уж ярко наряжается! А модно ли?

Платья короля детально рассмотрела стилист, основатель онлайн школы Polistyle Ольга Смит. Какой «приговор» эксперт вынесла Киркорову, читайте в материале Teleprogramma.pro.

«Преобладают тренды из 90-х»

«Киркоров не меняется!», «Перья и Филипп – одно целое», «Король остался в 90-х». Если, глядя на это фото, вы думаете, также, то Ольга Смит вас живо переубедит. Стиль Филиппа Бедросовича пережил кардинальный апгрейд.

Да, в представленном образе есть налет последнего десятилетия прошлого века, но так ведь сейчас модно!

«Во-первых, смокинг в совокупности со спортивными нотами – это тренд. Во-вторых, прическа, стрижка и окраска очень модные на сегодняшний день. В-третьих, образ в целом выстроен грамотно и направлен на целевую аудиторию, которую пытается привлекать Филипп – молодое поколение.

Пиджак в комплекте – это главный акцент, а оправа, лацканы на брюках, красные вставки на кроссовках и надписи на рубашке – поддерживающие акценты.

Мы можем наблюдать грамотное использование трендов, точнее самого главного – под названием «Воспоминания». В эту категорию можно отнести модные веяния 70-х, 80-х, 90-х и «нулевых». В данном образе преобладают тренды из 90-х, адаптированные под нашу современность: форма очков, множество колец, массивная цепь. Над образом явно потрудились профессионалы».

«Не повседневный наряд»

Может, у кого-то и зарябило в глазах от принтованного Киркорова, но данным образом король поставил шах и мат. Придраться не к чему, а вариантов для копипаст множество!

«Образ выполнен в бело-серо-черных тонах, но это не скучно. Казалось бы, банальное сочетание играет за счет принта, линий и дополнительных элементов. Использование стиля statement (это яркий, кричащий стиль, к которому относятся вещи необычного кроя. Например, туфли с каблуком «сфера» — Прим. стилиста) на 5 баллов.

Конечно, это не повседневный наряд, но и мы говорим про сцену. Хотя модникам на вооружение – отдельные детали можно применять в ежедневных луках».

«Дорожку из жемчуга поддерживает сумка с обезьянкой»

И, наконец, третий образ. Если глянуть мельком, то Филипп кажется серьезным. Вполне себе комплект стильного профессора, который спешит на пары к студентам. Приглядываемся… какой профессор? Узнаем «шкодные» мотивы Киркорова.

«Все идеально! Просто, со вкусом, с элементами, которые привлекают внимание. Давайте более детально разберем эффектные приемы.

Первое, что бросается в глаза – дорожка из жемчуга на горловине. Украшение необычно и стильно, поддерживают интересная сумка с обезьянкой и форма оправы. Хоть образ и кажется простым, на самом деле он ироничен и его хочется разглядывать».

На шоу «Маска» Киркоров демонстрирует королевскую меткость при выборе нарядов. Ни в одном из трех образов эксперт не нашла ошибок. Более того, стилистическими приемами Филиппа, разменявшего шестой десяток, могут пользоваться даже представители молодежи. Браво!

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Смит – стилист, основатель онлайн школы Polistyle. Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже 7 лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

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