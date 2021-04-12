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Ярко? Да! Но модно ли? Эффектные наряды Филиппа Киркорова на шоу «Маска»

На суд профессионального эксперта отправились три ярких образа популярного исполнителя.

Ярко? Да! Но модно ли? Эффектные наряды Филиппа Киркорова на шоу «Маска»
Телеведущая Регина Тодоренко, певец Филипп Киркоров и певица Валерия на шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ.

Певец Филипп Киркоров на шоу «Маска» порой затмевает даже участников в невероятных костюмах. Ну очень уж ярко наряжается! А модно ли?

Платья короля детально рассмотрела стилист, основатель онлайн школы Polistyle Ольга Смит. Какой «приговор» эксперт вынесла Киркорову, читайте в материале Teleprogramma.pro.

«Преобладают тренды из 90-х»

«Киркоров не меняется!», «Перья и Филипп – одно целое», «Король остался в 90-х». Если, глядя на это фото, вы думаете, также, то Ольга Смит вас живо переубедит. Стиль Филиппа Бедросовича пережил кардинальный апгрейд.

Да, в представленном образе есть налет последнего десятилетия прошлого века, но так ведь сейчас модно!

«Во-первых, смокинг в совокупности со спортивными нотами – это тренд. Во-вторых, прическа, стрижка и окраска очень модные на сегодняшний день. В-третьих, образ в целом выстроен грамотно и направлен на целевую аудиторию, которую пытается привлекать Филипп – молодое поколение.

Филипп Киркоров. Фото.
Певец Филипп Киркоров в красном пиджаке на шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ.

Пиджак в комплекте – это главный акцент, а оправа, лацканы на брюках, красные вставки на кроссовках и надписи на рубашке – поддерживающие акценты.

Филипп Киркоров с коллегами по шоу «Маска». Фото.
Певец Филипп Киркоров с коллегами по шоу «Маска» на съемках программы. Фото: телеканал НТВ.

Мы можем наблюдать грамотное использование трендов, точнее самого главного – под названием «Воспоминания». В эту категорию можно отнести модные веяния 70-х, 80-х, 90-х и «нулевых». В данном образе преобладают тренды из 90-х, адаптированные под нашу современность: форма очков, множество колец, массивная цепь. Над образом явно потрудились профессионалы».

«Не повседневный наряд»

Может, у кого-то и зарябило в глазах от принтованного Киркорова, но данным образом король поставил шах и мат. Придраться не к чему, а вариантов для копипаст множество!

«Образ выполнен в бело-серо-черных тонах, но это не скучно. Казалось бы, банальное сочетание играет за счет принта, линий и дополнительных элементов. Использование стиля statement (это яркий, кричащий стиль, к которому относятся вещи необычного кроя. Например, туфли с каблуком «сфера» — Прим. стилиста) на 5 баллов.

Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Фото.
Певец Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова на шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ.

Конечно, это не повседневный наряд, но и мы говорим про сцену. Хотя модникам на вооружение – отдельные детали можно применять в ежедневных луках».

«Дорожку из жемчуга поддерживает сумка с обезьянкой»

И, наконец, третий образ. Если глянуть мельком, то Филипп кажется серьезным. Вполне себе комплект стильного профессора, который спешит на пары к студентам. Приглядываемся… какой профессор? Узнаем «шкодные» мотивы Киркорова.

«Все идеально! Просто, со вкусом, с элементами, которые привлекают внимание. Давайте более детально разберем эффектные приемы.

Судейский состав шоу «Маска» на НТВ. Фото.
Судейский состав во главе с председателем жюри Филиппом Киркоровым на шоу «Маска».
Фото: телеканал НТВ.

Первое, что бросается в глаза – дорожка из жемчуга на горловине. Украшение необычно и стильно, поддерживают интересная сумка с обезьянкой и форма оправы. Хоть образ и кажется простым, на самом деле он ироничен и его хочется разглядывать».

На шоу «Маска» Киркоров демонстрирует королевскую меткость при выборе нарядов. Ни в одном из трех образов эксперт не нашла ошибок. Более того, стилистическими приемами Филиппа, разменявшего шестой десяток, могут пользоваться даже представители молодежи. Браво!

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Смит – стилист, основатель онлайн школы Polistyle. Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже 7 лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

Стилист Ольга Смит. Фото.
Стилист Ольга Смит прокомментировала образы Киркорова на шоу «Маска».
Фото: личный архив.

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