Заяц или Единорог: телезрители пытаются угадать, кто покинет шоу «Маска» в ближайшее воскресенье

Уже шесть участников второго сезона шоу «Маска» разоблачили члены жюри. Проект покинули Черная Пантера (Светлана Хоркина), Ананас (Иосиф Пригожин), Пингвин (певица Азиза), Банан (Юрий Стоянов), Розовая Пантера (Ольга Бузова). В минувшее воскресенье разоблачили Солнце, в маске которой оказалась Марина Кравец.

Предсказуемо повозмущавшись несправедливости выбора членов жюри, поклонники проекта теперь высказывают свои версии по поводу того, кто снимет маску в ближайшее воскресенье.

Кто-то считает, что настал черед Единорога, которого в прошлый раз своим решением спас Филипп Киркоров. Кому-то кажется, что стоит разоблачить Зайца. В официальном аккаунте шоу «Маска» в эти дни горячо – телезрители с жаром доказывают друг другу, по какой причине шоу должен покинуть тот или иной участник.

«Единорог, если Киркоров будет честно заниматься своим делом», «Зайца безголосого пора убрать. Тонна обработки, не понимаю, почему так все тащатся по нему», Заяц или Единорог должны уйти», «Не трогайте Зайчика!», «Ну, если будут выбирать между Носорогом и Единорогом, то, наверное, выгонят Носорога», — высказываются в Сети.

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