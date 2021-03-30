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Веселый день рождения: Киркоров привел на съемку «Маски» внучку Пугачевой

Клава Земцова отметила девятилетие в зрительном зале телепроекта.

Веселый день рождения: Киркоров привел на съемку «Маски» внучку Пугачевой
Филипп Киркоров. Фото: телеканал НТВ

Филипп Киркоров второй сезон подряд возглавляет коллегию жюри в шоу «Маска» на НТВ. На съемки каждого выпуска артист берет своих детей Мартина и Аллу-Викторию, которые являются преданными поклонниками проекта.

На очередные съемки певец пригласил внучку Аллы Пугачевой, Клаву Земцову. Дочка Орбакайте 30 марта отмечает свой девятый день рождения и решила провести его в качестве зрителя самого засекреченного телепроекта.

Филипп Киркоров с детьми
Филипп Киркоров с детьми. Фото: instagram.com/angelikarevva/

Кроме детей Киркорова и Орбакайте, на съемку пришли и наследники другого члена жюри — Александра Реввы. Они тоже являются поклонниками проекта.

Киркорову, кстати, часто приходится брать на себя огромную ответственность за принятие решения. Так случилось в восьмом выпуске проекта, когда музыкант оставил Единорога, за которого так болеет его дочка Алла-Виктория, а Солнце разоблачил. За что на него взъелись многие телезрители в Сети.

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