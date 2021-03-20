Модница недели: Стриженова, Троянова или Бузова – стилист назвал самую стильную теледиву

Красивые, наряженные и напомаженные… Ну, глаз не оторвать! Эти дамы привыкли акцентировать на себе миллионы взглядов через экран телевизора. А кто из них самая стильная?

За титул «Модницы недели» портала Teleprogramma.pro в этот раз поборются пять красоток из телевизора: лицо «Доброго утра» на Первом канале Екатерина Стриженова, «генерал» «Последнего героя» на ТВ-3 Яна Троянова, бессменная ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, звезда шоу «Бородина против Бузовой» Ольга Бузова и популярная теледива Регина Тодоренко, которая теперь блистает в новом проекте «Тик-Ток Талант» телеканала «Пятница!».

Образы модниц оценила стилист, основатель онлайн школы Polistyle Ольга Смит.

Стриженовой прибавили несколько килограммов

Образ Екатерины Стриженовой, в котором она появилась в программе Первого канала «Доброе утро», эксперт посчитала не самым лучшим выбором. И вот почему:

«Такой тренд, как воротник «Питера Пэна», нужно знать где применять. Возможно, костюмеры хотели показать Екатерину стильной, поэтому использовали элемент. Однако желание сделать из Стриженовой модницу выглядит неоправданно, так как воротник прибавил ей несколько килограммов. 5 баллов из 10».

На Кудрявцевой костюм сидит неидеально

Наряд ведущей шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Леры Кудрявцевой, Ольга Смит нашла более удачным, чем у ее коллеги из «Доброго утра». Но и в этот раз не обошлось без недочетов.

«Главное, чтобы костюмчик сидел! Вот хотелось бы, чтобы лучше сидел. Сам наряд неплохой, но можно добавить больше актуальности и профессионализма, чего как раз не хватает нашему шоу-бизнесу. Стилизация есть, но она что называется «в лоб»: красные туфли и красные серьги. Можно было бы добавить акценты, чтобы это выглядело небанально. Например, принт на футболке, который перекликается с другими элементами. Но здесь игры подбора мы не увидели. Итак: стилизация «в лоб», костюм сидит неидеально, поэтому 6 баллов».

Яну Троянову нарядили в стиле Жанны д’Арк

Яна Троянова уже третий сезон подряд ведет «реанимированное» шоу про выживание на необитаемых островах. В шестом выпуске «Последнего героя» ведущая появилась на совете в притягивающем взгляды и воинственном одеянии. Вот, что про образ сказала стилист:

«Задумка костюмеров отличная, но реализация хромает. Если образ задуман в стиле Жанны д’Арк, то передать мотив получилось. Хотя и доработать есть что. Например, лососевое платье смотрелось бы лучше с более приглушенным цветом. Пусть даже темно-серым, но не с черным, которые не «влился» в образ. 7 баллов».

Тяжеловесные туфли «украли» у Тодоренко несколько см роста

Для съемок первого выпуска шоу «Тик-Ток Талант» костюмеры нарядили Региону Тодоренко в эффектное платье с глубоким декольте и объемными рукавами. Видимо, расчет был сделан на шикарную фигуру молодой мамы и яркий цвет. Однако профессиональному стилисту результат пришелся не по душе.

«Платье отличное, а вот стилизация хромает. Ощущение, что костюмеры собирали ведущих, не видя работу друг друга. Стилистика должна быть в тандеме или перекликаться. Даже противоположным образам нужен объединяющий элемент, так как это одно телешоу. Хорошей иллюстрацией того, о чем я говорю, служат мультфильмы: когда мы видим противоположных героев, все равно понимаем, что персонажи из одного мультика. Как так? Интуитивно! По стилистике, по цветам, по характеру линий. В данном случае ничего подобного нет. Это было, во-первых. Теперь, во-вторых. Сам образ Регины. А где работа костюмеров? Почему к красному или оранжевому платью (точно сложно сказать из-за сложностей цветопередачи) подбираются черные, тяжеловесные туфли, которые и смотрятся плохо, и рост режут рост? Да и поддерживающие акценты отсутствуют. Резюмирую – 2 балла 10».

Образ Бузовой шикарный, но макияж не подходит

И завершает «Модницу недели» Ольга Бузова. А точнее наряд телеведущей, в котором она предстала на шоу «Бородина против Бузовой». Костюмеров ТНТ остается только похвалить, ведь этот образ Смит посчитала практически стопроцентным попаданием в цель.

«Образ выстроен актуально с правильным расставлением акцентов, с грамотной стилистикой. В нем используются противоположные по смыслу стили, но они объединены мотивом, акцентами и трендами. Если рассмотреть образ в деталях целиком, то становится понятно, что стилисты вдохновлялись мотивами 90-х, но совершенно ясно, что образ из современности. 9 из 10. Балл снизила за макияж, который не в тандеме с образом».

Подводим итог

9 баллов из 10 – и в этот раз это максимальная оценка – набирает образ Ольги Бузовой. Переосмысленные мотивы 90-х на современных лад приносят костюмерам шоу «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ заслуженное первое место.

«Серебро» у художников по костюмам, которые наряжали Яну Троянову. Ведущая «Последнего героя» на телеканале ТВ-3 получила 7 баллов из 10.

И замыкает тройку лидеров Лера Кудрявцева. У костюмеров шоу «Звезды сошлись» на НТВ 6 баллов и «бронза».

На четвертом месте расположилась Екатерина Стриженова. Красное платье, в котором теледива появилась в программе «Доброе утро» на Первом канале принесло ей 5 баллов.

Самую низкую оценку получил наряд Регины Тодоренко. 2 балла за шикарное платье, которое художники «Тик-Ток Таланта» на «Пятнице» не смогли подать с правильным соусом.

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Справка Teleprogramma.pro

Ольга Смит, стилист, основатель онлайн школы Polistyle. Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже 7 лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

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