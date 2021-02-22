Дерзкая и красивая: Светлана Лобода в косухе с алой баской появилась на съемках шоу «Голос. Дети»

Светлана Лобода всегда обладала эффектной внешностью. В свое время многие запомнили ее выступление на конкурсе «Евровидение», где она танцевала, играла на барабанах и делала трюки. С тех пор она стала мамой дважды. У певицы подрастают дочки Евангелина и Тильда. Отца младшей наследницы артистка до сих пор скрывает. Однако некоторые поклонники подозревают, что им может быть немецкий музыкант и певец Тилль Линдеманн.

В феврале Лобода вернулась из отпуска и сразу приступила к работе. Она вновь стала наставницей в шоу «Голос. Дети». Артистка признавалась, что очень любит детей. Несколько лет она не соглашалась на участие в проекте, так как отказывать маленьким артистам очень тяжело, а это приходится делать на «Слепых прослушиваниях». Светлана каждый раз появляется на съемках в модных образах. Она уже отметилась в сверкающем комбинезоне и алом платье Balenciaga.

22 февраля артистка поделилась кадрами, на которых готовилась к появлению в студии. Девушка покрасовалась у зеркала в кожаных облегающих брюках и косухе с алой баской. Наряд подчеркнул не только ее талию, но и стройные ноги.

Потом Лобода продемонстрировала фирменную походку, продефилировав по коридору до зала. Блондинка похвасталась своей кошачьей грацией. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали комплиментами 38-летнюю наставницу. «Эти ноги роскошны всегда», «Косуха просто бомба», «Всегда стильная», «Самая модная наставница», «Егор Крид оценит», «Ох, красотка с ногами от ушей», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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