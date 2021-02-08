«Куда полезла?»: Светлана Лобода запечатлела на камеру общение с двухлетней дочкой

Светлана Лобода в прошлом году смогла быть ближе к семье. Так как концерты певицы отменились из-за пандемии, она с радостью путешествовала не только со своей мамой, но и дочками Евангелиной и Тильдой. Как известно, старшую наследницу артистка родила в первом браке с танцором Андреем Царем, а вот отца младшей наследницы она скрывает. Ходят слухи, что им является немецкий вокалист Тилль Линдеманн.
Не так давно Лобода с размахом отметила 38-летие в Дубае. Новогодние каникулы она тоже провела за пределами страны, нежась то в Арабских Эмиратах, то на Мальдивах. Теперь певица снова погружена в работу. Она снимается в шоу «Голос. Дети» в роли наставницы. На днях она показала, как дочки встретили ее после работы. Малышки вместе с ней любовались букетами цветов. А вот выходной, 7 февраля, звезда посвятила отдыху.
В соцсети Светлана показала кадры, на которых запечатлела двухлетнюю Тильду. Малышка копошилась в ее вещах. Она была облачена в полосатые лосины и футболку с принтом в виде арбузов. Певица стала трепать ее за хвост и устроила допрос на камеру.
«Куда полезла, попка? Ты что там нюхаешь? Мои духи?» — спросила артистка.
«Нет, не нюхаю», — заверила малышка.
«А что ты делаешь?» — уточнила у нее мама.
«Смотрю, как они будут закрываться», — пояснила Тильда.
«Ммм, поняла», — ответила Лобода.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие не ожидали, что девочка стала такой большой. К слову, ее лицо певица пока предпочитает скрывать.
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