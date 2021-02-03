«Ух ты!»: 38-летняя Лобода в блестящем комбинезоне с широким поясом восхитила Рудковскую

Светлана Лобода не так давно устроила семейный отпуск. Певица решила провести время с мамой и дочками в Дубае. В прошлом году она гораздо реже выступала из-за пандемии, поэтому смогла чаще быть с близкими. На отдыхе артистка часто наряжалась в лосины или мини-платья, подчеркивая стройные ноги. Позже она также побывала на Мальдивах, где смогла набраться сил перед насыщенными буднями. Как оказалось, девушка стала наставницей в шоу «Голос. Дети».

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У Лободы уже был такой опыт несколько лет назад. Компанию ей на тот раз составил Баста и Егор Крид, для которого роль наставника стала дебютной. В первый день съемок певица была рада со всеми пообщаться и даже назвала Крида милым, восхищаясь его кудряшками. Сама артистка облачилась в эффектный блестящий комбинезон темно-синего цвета. Наряд с глубоким декольте дополнили широкий пояс и туфли на шпильке. Светлана покрасовалась у алых кресел, показав стройную фигуру.

38-летняя певица регулярно занимается спортом, чтобы быть в тонусе. На этот раз ей удалось впечатлить коллег и поклонников своей осиной талией. «Ух ты!» — написала Яна Рудковская. «Красотка», «Ох эти ноги от ушей», «Талия на зависть всем», «Кольцо с таким камнем — отпад», «Цапля», «Костюм крутой, прям для вас», «Вы точно всех затмили», «Ну как можно быть такой красивой», — прокомментировали пост подписчики.

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