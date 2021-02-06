«Обнять любимых девчонок»: Лобода в махровом халате запечатлелась с подросшими дочками

Певица три дня провела на съемках шоу «Голос. Дети». За это время она успела соскучиться по дому и близким.

Светлана Лобода не скрывает, что семья стоит для нее на первом вместе. Певица обычно почти весь год проводит на гастролях, но в 2020 году она смогла отдохнуть. И-за пандемии ее концерты были отменены, поэтому артистка регулярно ездила отдыхать. Сначала она пять месяцев загорала в Греции, а потом отметила день рождения в Дубае и на Мальдивах. В январе девушка снова приехала в Арабские Эмираты. Она устроила отпуск себе и маме.

А вот февраль стал для Светлана насыщенным с первых дней. Певица согласилась стать наставницей шоу «Голос. Дети». Несколько дней подряд она провела на съемках «слепых прослушиваний». Компанию ей составили Егор Крид и Баста. Ведущая Агата Муцениеце тоже едва находила время на сон. 6 февраля Лобода вернулась домой. Ее встретили дочки Евангелина и Тильда. Они стали нюхать цветы, которые принесла мама.

Лобода предстала на фото в махровом халате с рисунком короны. А девочки буквально зарылись в бутоны. Певица пока скрывает лицо двухлетней Тильды.

«Уставшая, но счастливая, после трех съемочных дней „Голос.Дети“, наконец, оказалась дома, чтобы обнять любимых девчонок и почувствовать твою любовь», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательным снимком. Многие отметили, что наследницы артистки подросли. «Такое атмосферное фото», «Три счастливые малышки», «Как подросла малышка», «Ну просто куклы. Самое дорогое и ценное это время проведенное с лапульками», «Каждой красотке по букету», «Я от вас без ума, Светлана!», «Девчата такие нежные», — прокомментировали пост подписчики.

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