49-летняя Лера Кудрявцева в приталенном платье-жакете с декором из пуговиц предстала на съемках

Телеведущая не часто появляется на работе из-за травмы. Но в студии она всегда выглядит безупречно. Новый образ подчеркнул ее стройность.

Лера Кудрявцева в этом году успела переболеть коронавирусом, а также получить серьезную травму. В январе на телеведущую напасти сваливались одна за другой. Блондинка даже стала сетовать, что у нее началась черная полоса. Она хотела съездить в отпуск с семьей, но в итоге месяц провела дома. Лишь в начале февраля знаменитость стала постепенно возвращаться к прежней жизни. Она признавалась, что долго находиться на съемках не может, так как сидеть несколько часов подряд для нее — мука.

Пока Лера не регулярно ездит на работу, но старается преодолевать все трудности, чтобы передачи выходили в эфир. Если недавно она гуляла с мужем Игорем Макаровым у своего двухэтажного особняка, а также резвилась в снегу с дочкой Марией, которой всего два года, то 21 февраля женщина пришла на работу. Кудрявцева уже по-традиции похвасталась своим нарядом. На этот раз стилисты нарядили ее в темно-синее платье-жакет с золотыми пуговицами. Приталенный наряд подчеркнул ее талию.

Неброский макияж и прямые образы дополнили лук. Лера прошлась по студии и со всеми поздоровалась. Она зачастую успевает соскучить по коллегам за выходные.

Поклонники посчитали, что 49-летняя телеведущая похорошела. Многие поразились тому, какая у нее талия. «Лера, просто потрясающий образ», «Какая стройная», «Выглядит невероятно», «Куколка», «Талия осиная», «Костюм шикарный», «Словно и не пропадала. Красотка наша», «Скучали по вам», «Наряд классный», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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