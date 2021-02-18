Идиллия: Кудрявцева в шапке с «ушками» и розовой шубе Philipp Plein за руку погуляла с Макаровым

Лера Кудрявцева редко появляется на публике. Она предпочитает ездить на работу, а свободное время посвящать семье. Однако в начале года телеведущая заболела коронавирусом. Ей пришлось не только отменить отпуск в Дубае, но и переехать в столичную квартиру из загородном дома у Рублевки. Она самоизолировалась от близких. А не так давно блондинка неудачно упала и сломала крестец. Теперь ей приходится восстанавливаться после травмы.

Лишь недавно Лера смогла снова ездить на съемки. Она не скрывает, что ей пока нельзя долго сидеть. При этом 49-летняя телеведущая уже передвигается без тросточки. Накануне она погуляла с двухлетней дочкой Марией. Девочка быстро растет, поэтому готова постоянно выплескивать энергию. А 18 февраля Кудрявцева решила пройтись по поселку с мужем Игорем Макаровым. 33-летний хоккеист стал главной опорой для нее в сложные времена.

В соцсети пара поделилась кадром, на котором они идут под руку по заснеженной улице. Если хоккеист был одет в спортивном стиле, то Лера решила облачиться в розовую шубу Philipp Plein. Такую же недавно получила в подарок от дизайнера и Ольга Бузова. Также телеведущая надела шапку с причудливыми ушками и угги изумрудного цвета. Однако от подписи к фото она отказалась, просто показав семейную идиллию.

Поклонники восхищаются гармоничной парой. Несмотря на то, что Кудрявцевой не раз говорили о слишком большой разнице в возрасте с мужем, она доказала, что это не имеет значения.

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