«У нас бабушка с Ерошкой»: Кудрявцева в розовой шубе устроила семейную прогулку с мамой

Лера Кудрявцева в начале года переболела коронавирусом. Это разрушило многие ее планы. Потом телеведущая неудачной упала и повредила крестец. 49-летняя знаменитость лишь в феврале вернулась к работе, но пока не может проводить очень много времени на съемках, так как не до конца восстановилась. Из-за снегопадов на днях девушка провела несколько часов в пробках. Однако даже после сложных будней она находит силы на семью.

15 февраля Лера устроила прогулку не только с мужем Игорем Макаровым и двухлетней дочкой Марией, но также с мамой Александрой Ивановной. Если телеведущая облачилась в розовую шубу, то ее родительница предпочла спортивный костюм сливочного цвета и черный пуховик. Она на поводке держала маленькую собачку. Хоккеист предпочел одеться во все черное. А вот наследница пары предстала в пуховом комбинезоне с причудливой шапкой.

«Что у тебя там на ватрушке, Маш? Ведерки и лопатки, молодец! У нас бабушка с Ерошкой, папа! Все на прогулке! Давай дочь, бери ватрушку, пойдем», — похвасталась Кудрявцева.

Если сначала они прогуливались по поселку, то потом телеведущая решила покататься на ватрушке с наследницей. Макаров бежал, чтобы разогнаться вместе с ватрушкой. При этом девушка держала на коленках дочку.

«Ура! Ты на маме! Папа, аккуратно, у меня перелом спины», — предупредила Лера.

Поклонники пришли в восторг от дружной семьи. Как известно, у телеведущей также есть взрослый сын Жан от первого брака и внук Лев, сверстник Маши. Они стараются регулярно видеться.

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