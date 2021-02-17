Стильный ребенок: Кудрявцева запечатлела дочку в алых лосинах в горох и пышном платье

Телеведущая решила похвастаться тем, что ее наследница ходит на развивающие занятия в модном аутфите.

Лера Кудрявцева на днях вспомнила, как вела «МузОбоз». Она не скрывает, что благодаря первому мужу Сергею Ленюку, который познакомил ее с людьми с телевидения, она смогла начать карьеру телеведущей. Даже став мамой в 18 лет, блондинка смогла продолжить работать. Она вырастила сына Жана и теперь является одной из топовых ведущих в России. Как известно, девушка счастлива с хоккеистом Игорем Макаровым и растит второго ребенка — дочку Марию.

По словам Леры, она испытывает новые ощущения, хоть и уже проходила через материнство. К двухлетней наследнице она относится с трепетом. Не так давно телеведущая сводила ее на первый утренник. А когда в Москве выпал снег, она вместе с мужем отвела малышку кататься с горок. Несмотря на травму крестца, которую недавно получила звезда, она тоже повеселилась с наследницей в снегу. А 17 февраля девушка отвела кроху на развивающие занятия.

С пеленок Кудрявцевой нравится наряжать дочку. Она подбирает ей стильные образы. Малышка и сама полюбила носить шляпки и разные аксессуары. На этот раз телеведущая облачила наследницу в лосиных в горох, платье с пышной юбкой в цветочек и алый джемпер. Носочки с кружевом и балетки дополнили ее образ в бело-алых тонах.

Девочка научилась различать цвета и формы. Она без проблем выполняла указания учительницы. Более того, она уже хорошо разговаривает. Ранее Лера жаловалась, что у дочки даже появились слова паразиты. Поклонники восхитились тем, как выглядит малышка. Многие осыпали комплиментами маленькую модницу.