«Не устояла»: Бородина в бархатном платье с рукавами-крыльями устроила фотосессию в пустыне

Ксения Бородина никогда не скрывала, что любит наряжаться. В ее особняке есть целая гардеробная, где она хранит люксовые обновки. Более того, телеведущая регулярно пополнят полки новыми нарядами. Во время поездок в разные страны она старается сделать красочные снимки. Порой знаменитость выбирает яркие образы для фотосессии. Так летом она специально приехала на одно из озер с розовой водой, когда отдыхала в Ялте, чтобы там покрасоваться в пышном мини-платье и с зонтом.

А недавно Ксения с мужем Курбаном Омаровым приехала в Дубай. Первые дни она нежилась на пляже, а потом стала посещать рестораны и видеться с подругами. Два вечера подряд девушка провела с Викторией Лопыревой. А 2 февраля телеведущая отправилась в пустыню, где приняла участие в фотосессии. На этот раз Бородина перевоплотилась в восточную красавицу, надев бархатное платье в пол с разрезом и открытой спиной. Акцент на талии был сделан украшениями из каменьев. А рукава-крылья развивались на ветру. Девушка стояла босая посреди пустыни.

«Я редко соглашаюсь на фотосессии, но тут я просто не устояла», — призналась звезда.

Примечательно, что недавно в похожей фотосессии принял участие Оксана Самойлова. Фотографировала в пустыне и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Пользователи Сети стали обвинять Бородину в подражании. Однако она объяснила, что пустыня в Арабских Эмиратах популярное место для съемок. «Оно того стоило! Такой я тебя еще не видела! Это шок-контент. Нереально! Красота!» — восхитила Ирина Агибалова. «Как из восточной сказки», «Вау, это потрясающее!», «Очень круто», «Как у Самойловой», — прокомментировали кадры подписчики.

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