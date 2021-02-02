«Красотка моя»: Лопырева в твидовом платье по фигуре винного цвета поужинала с Бородиной в Дубае

Виктория Лопырева регулярно путешествует. Она уже предпочитает находиться в теплых странах со своим сыном Марком Лео. Модель облюбовала Турцию и Арабские Эмираты, а не так давно она отдохнула на Мальдивах. В итоге в Москву блондинка приехала на один день в январе на праздник к подруге. А потом девушка вернулась в Дубай, где и проводит теперь время. Муж звезды Игорь Булатов пока не сопровождает ее, так как занят на новой должности.

Скучать Виктории некогда, так как недавно она участвовала в фотосессии. А на днях ей довелось увидеться с Инной Жирковой, которая отдыхает с мужем на курорте, и Ксенией Бородиной. Девушки с размахом отметили годовщину свадьбы Инны с мужем-футболистом. Они били посуду в ресторане. 2 февраля подруги решили снова собраться, чтобы вместе поужинать. На этот раз они насладились изысканными блюдами и не стали крошить тарелки.

Лопырева облачилась в твидовое платье винного цвета. Силуэтный наряд с белым воротником подчеркнул ее фигуру. С собой она взяла сумку-седло Dior. Бородина нарастила ресницы и собрала в хвост локоны. Она предпочла надеть серебристое платье с эффектом мерцания. Телеведущая полакомилась салатом, пастой и лобстером. Жиркова тоже не удержалась и отведала изысканные блюда.

«Красотка моя и лобстер», — сказала Ксения.

Примечательно, что скоро Жиркова и Бородина вернутся домой. Они узнали, что меры безопасности в Эмиратах ужесточают. Скоро уже там нельзя будет посидеть в барах и ресторанах. А Лопырева год назад уже переждала карантин в Дубае. Возможно, что и на этот раз она предпочтет там остаться.

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