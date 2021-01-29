«Не смогла удержаться»: Бородина похвасталась новой курткой, носочками и шарфом Prada

Телеведущая оставила в бутике полмиллиона рублей за один поход.

Ксения Бородина не так давно разгрузила свой гардероб, решив порадовать девушек из малоимущих семей красивыми платьями. Освободившееся в платяном шкафу пространство теледива тут же поспешила заполнить. Она отправилась на ночной шопинг, где порадовала себя обновками на полмиллиона рублей.

больше по теме «Выгуливаю»: Бородина похвасталась новыми ботинками Prada в белом цвете Цена на эту люксовую пару составляет 100 тысяч рублей.

Что именно купила Бородина, девушка показала в stories своего микроблога. Это дутая куртка Prada стоимостью более 300 тысяч рублей, носочки и шарф того же бренда и черные сабо Hermes, цена которых превышает сотню тысяч рублей.

«Куртка, шарф такой красивый. И не смогла удержаться, купила… носочки! Вот такие классные!», — весело похвасталась обновками модница.

Бородина уже выгуляла обновку в свет и призналась, что копить деньги у нее ну никак не получается – приходится их тратить на «всякую фигню».

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