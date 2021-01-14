«Что за красотка такая? Царица!»: Самойлова в стразах и каменьях эротично оголилась в пустыне

Оксана Самойлова всегда восхищала поклонников своей красотой. Девушка живет в браке с Джиганом. Она не раз рассказывала, как была рядом с рэпером, когда он только начинал карьеру. Теперь они живут в роскошном особняке и могут позволить себе отдыхать на дорогостоящих курортах. Однако почти год назад супруги едва не развелись. Девушка простила мужа, который побыл в рехабе и вел себя нескромно.

Самойлова призналась, что сохранила семью ради детей, а вот поклонники считают, что у нее осталась обида на возлюбленного. Недавно пара прилетела в Дубай с детьми. Девушка лишь меньше года назад стала мамой в третий раз, но быстро вернулась в форму. На этот раз всю красоту своего тела она решила показать в эротичной фотосессии, которую устроила в пустыне. Оксана решила перевоплотиться в восточную царицу, надев откровенный наряд со стразами и каменьями в изумрудном оттенке.

Жена Джигана позировала, соблазнительно изогнувшись на барханах. Она показала не только пышные бедра, но и округлую грудь. Браслеты и украшение в восточном стиле на лице девушки придали образу особой пикантности.

«Такой вы меня еще точно не видели. Кажется, это самые мощные фотки в моем Инста. И мне, кажется, очень идет вот это вот вся магия Востока», — написала она.

Поклонники были сражены такой красотой. Некоторые даже спутали Оксану с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. «Всем бы быть такими многодетными мамочками», «Восточные сказки, что за красотка такая! Царица! Как же вы шикарно выглядите», «В этом костюме вы очень похожи на Анастасию Решетову», «Прикройся, мать!», «Наказываете Джигана?», «Очень идет! Вам надо быть женой какого-то шейха!» — прокомментировали пост подписчики.

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