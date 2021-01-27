«Не показывайте Сафину»: Боня купила трендовые ботинки Prada, как у Бородиной

Виктория Боня уже почти год вновь живет в Монако. После участие в шоу «Дом-2» карьера девушки пошла в гору. Она работала и телеведущей и снималась в рекламных проектах. Теперь светская львица ведет колонку в австралийском журнале, снимается в модных фотосессиях и проводит бьюти-марафоны. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, поэтому сама себя обеспечивает. При этом она любит тратить деньги на люксовые обновки.

Не так давно дом Виктории ограбили. Она была расстроена, так как злоумышленники забрали много дорогих сумок и других вещей. Но гардероб она регулярно пополняет. На этот раз девушка похвасталась очередной покупкой. Она получила коробку с обувью Prada, но открыв ее, ничего не увидела. «Анджелина!» — закричала Боня. Она догадалась, что дочка уже взяла померить обновку.

Потом звезда все же похвасталась ботинками на массивной подошве и мини-сумкой для наушников. Такая пара стоит около 93 тысяч рублей. Ранее такие ботинки купили Ксения Бородина, Кети Топурия и Ани Лорак.

«Конечно, Энджик уже пошла, померила мамины ботиночки. Посмотрела в зеркало! Вот такие я заказала. Не показывайте Марату Сафину! Они ему не нравятся», — поделилась девушка.

Отметим, что Виктория часто гуляет по побережью возле дома. Она наряжает в платья и туфли. Модные сумочки всегда дополняют ее образ. Не удивительно, что на нее заглядывается теннисист Сафин. Они близко общаются длительное время, но светская львица заверяет, что они лишь друзья.

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