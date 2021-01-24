«На улице весна»: Боня в пурпурном мини-платье и ботильонах на шнуровке прогулялась в Монако

Телеведущая показала, какой образ у нее получился за одну минуту.

Виктория Боня не так давно отметила свое день рождения сначала в Дубае, а потом в Москве. Компанию девушке все чаще составляет Марат Сафин. Им уже стали приписывать роман, но сама экс-участница «Дома-2» заверяет, что они друзья. Светская львица признавалась в интервью, что любит наряжаться и тратить деньги, которые сама зарабатывает. Тысячи долларов ей приносят только бьюти-курсы.

Уже почти год Боня живет в Монако. Она поселилась в роскошных апартаментах с видом на побережье. Девушка живет с дочкой Анджелиной. По словам светской львицы, она все реже посещает вечеринки. При этом любит гулять у лазурного берега. На этот раз теледива показала, как за минуту собрала образ. Виктория накрасила веки, приклеила ресницы и подчеркнула свой тон лица. С макияжем сочеталось бархатное мини-платье пурпурного цвета с глубоким декольте.

Наряд Боня дополнила ботильонами на шнуровке и черным удлиненным жакетом. Изюминкой образа стала сумка Bottega Veneta, которая стоит около 200 тысяч рублей.

«За минуту собрала образ! Даже ресницы не падают, но я их подклеила. Как вам мой сегодняшний образ? На улице весна практически, поэтому все яркое солнечное», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой 41-летней девушки. Многие отметили, что насыщенный цвет ей очень идет. К слову, Виктория хвасталась своей гардеробной, где на сотнях вешалок висят ее наряды.

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