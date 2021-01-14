Покупки с мамой: Виктория Боня нарядила дочку в белоснежную шубу, как у Лизы Галкиной

Бывшая участница «Дома-2» провела время с наследницей. Они вместе отправились в супермаркет в Монако.

Виктория Боня не раз говорила, что хочет завести еще детей. Именно по этой причине она в свое время рассталась с Алексом Смерфитом. Ирландский миллиардер не хотел расширять семью. Тогда у них уже была дочка Анджелина. Несмотря на то, что бывшая участница «Дома-2» уже готовилась к свадьбе, она рассталась с бизнесменом. При этом до сих пор они очень тепло общаются и порой отмечают праздники вместе.

Не так давно Виктория отметила свой день рождения в Дубае, а потом в Москве. Теперь девушка много времени проводит с теннисистом Маратом Сафиным. Им стали приписывать роман, но сама бизнесвумен отмечает, что они лишь друзья. А 14 января она отправилась за покупками в супермаркет с дочкой Анджелиной. В соцсети Боня запечатлела свою наследницу в белой плюшевой шубе. Малышка помогала собирать продукты в корзинку.

«Какие ты обожаешь, Анджелишечка. Ммм. О! Точно! Возьми еще, дочка. Такие мне нравятся», — говорила знаменитость.

Восьмилетняя наследница Виктории любит играть в компьютерные игры, слаймы. А вот учится она в престижной школе и отлично говорит на английском языке. Девочка любит наряжаться, как и мама. К слову, белая шубка у нее трендовая. В такой же ходит в школу семилетняя дочка Аллы Пугачевой Лиза Галкина.

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