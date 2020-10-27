«Наконец-то они мои!»: Бородина похвасталась самыми трендовыми ботинками Prada и Dior

Ксения Бородина не скрывает, что любит делать покупки. Девушка уже не раз хвасталась обновками из ЦУМа. При этом она признавалась, что, к примеру, ждать годы в очереди за сумочкой Birkin она не готова, поэтому предпочитает искать обходные пути, лишь бы не томиться в ожидании. Недавно телеведущая отдохнула в Турции. Неделю она провела с семьей в Бодруме, где также увиделась с Дарьей Пынзарь. Но теперь девушка вернулась в Москву, осознав постепенное наступление холодов. И это сыграло свою роль.

Ранее Ксения уже похвасталась плюшевой шубой и пальто, которые скоро будет носить. А перед отъездом она заказала себе новую обувь. Как обычно, телеведущая поддержала тренды и купила самые актуальные ботинки на массивной подошве от Prada. Изюминкой этой пары являются миниатюрные сумки, которые прикреплены к ботинкам. В них можно убрать телефон или ключи.

«Знаете, я не большой фанат ботинок, но чтобы я так долго ждала ботинки — я такого не помню! На них очередь просто невероятная. Наконец-то они мои! Ура!Огонь! Ну класс..», — поделилась эмоциями звезда, открывая коробку.

К слову, стоят эти ботинки 93 тысячи рублей на официальном сайте. По всей видимости, не меньше Ксения отдала и за вторые ботинки более лаконичного фасона из телячьей кожи от Dior.

«Эти тоже прикольные. Класс! Я довольна, короче! Будет в чем ходить!» — отметила девушка.

После этого Бородина показала коллекцию зимней обуви, которая хранится в ее просторной гардеробной. там оказалось с десяток пар сапог и ботинок.