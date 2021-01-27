Возвращение дивы: Нетребко в черном платье с белыми жемчужинами предстала на сцене испанского театра

Оперная дива дала концерт в Барселоне. Она переживала, что он может не состояться.

Анна Нетребко не скрывает, что у нее любовь к путешествиям. Она большую часть времени в году находится на гастролях. Однако пандемия коронавируса изменила ее жизнь. В минувшем году артистка переживала, когда на три месяца была самоизолирована дома в Вене. Она молилась, чтобы театры заработали. С тех пор певица успела выступить в Италии, а также в России. Новогодние каникулы звезда провела с семьей в Москве.

Не так давно Анна вернулась в Австрию. Она призналась, что пока там царит полный локдаун. Певица репетировала, а вечера проводила дома. Но накануне девушка прилетела на частном самолете в Барселону. Она переживала, что концерт может отмениться, но верила в лучшее. В итоге 27 января артистка поделилась кадром из знаменитого испанского театра «Лисео». Нетребко сначала предстала в черном платье свободного кроя с белыми жемчужинами. Ботильоны на шпильке и маска с пером дополняли ее образ.

На сцене Анна также блеснула в пышном шифоновом платье в пол с открытыми плечами. Она завила локоны и присобрала их. Артистка выступила на публике, получив массу теплых отзывов. Зрители успели истосковаться по голосу звезды.

«Пусть вся Испания ликует, глядя сегодня на вас!», «Какое счастье вас видеть», «Королева вернулась», «Вы прекрасны, мы скучали», «Дива хороша», «Ваши наряды роскошные, а голос — неописуем», «Крутая вы женщина», «Стиль царевны», «Анна, душа наша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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