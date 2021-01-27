«Привет из Барселоны»: Анна Нетребко в лимонном жакете отметилась на борту частного самолета

Анна Нетребко все новогодние каникулы провела в России. Артистка и ее муж Юсиф Эйвазов даже привезли с собой сына Тьяго. Они много гуляли, посещали музеи и наслаждались настоящей зимой. Несколько раз оперная дива успела выступить в Большом театре. В прошлом году она три месяца провела на самоизоляции без работы, поэтому с радостью вернулась на сцену. Но недавно певица вернулась в Вену, где ей пришлось столкнуться с локдауном.

Недавно Анна поделилась кадрами с репетиции. Она сообщила, что у нее должен состояться концерт. А 27 января артистка прилетела в Барселону. Она поделилась кадрами, на которых была запечатлена на борту частного самолета с коллегами. Оперная дива предстала в лимонном жакете. Ее образ дополнял шифоновый шарф и нитка жемчуга.

А уже вечером Нетребко поздоровалась с городом, выйдя на балкон. Она была рада, что смогла попасть в Испанию. При этом звезда выразила опасения, что теперь выступления всегда под угрозой срыва. Артистка опубликовала фото, где она позирует на сцене в черном кружевном платье в пол и кейпе с разрезами для рук и длинным шлейфом.

«Всем привет из Барселоны! Если театр не закроется через пару часов, если все участники концерта будут иметь свежий отрицательный тест и если какая нибудь инопланетная летучая мышь не занесет новый тип коронавируса — я буду счастлива выступать сегодня в Teatre del Liceu. И да здравствует музыка!» — заявила звезда.

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