«Перед отъездом в локдаун»: Нетребко в струящемся платье в пол и шубе посетила ресторан в Москве

Оперная дива призналась, что ее каникулы в России завершаются. Напоследок она провела целый день с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго в компании друзей.

Анна Нетребко не скрывает, что очень любит свою родину. Она живет в Вене, а также много времени проводит в Нью-Йорке, но каждый год приезжает в Россию. Даже пандемия коронавируса не помешала ей несколько раз выступить в Москве в минувшем году. Однако она успела три месяца провести в самоизоляции, а также переболеть CoViD-19. После празднования католического Рождества и Нового года в Австрии, артистка снова вернулась в Россию с семьей.

Каникулы Анна провела очень насыщенно. Она водила сына Тьяго на разные представления, устраивала прогулки по паркам и лесам, а также посещала музеи. Успела оперная дива и выступить в Большом театре. 20 января она отправилась не только с наследником, но и мужем Юсифом Эйвазовым в фешенебельный столичный ресторан «Пушкин», где часто можно встретить звезд. Она отведала изысканные блюда, а также не отказалась от пельменей.

«Какая красота, ребята. Ресторан „Пушкин“, библиотека, большой стол. Пельмени — вот что я хочу! Тиша, будешь пельмени?» — поделилась звезда.

Также Нетребко полакомилась десертом «Московское время» и кремом-брюле, который очень оригинально подали на стол. К слову, артистка для выхода в свет выбрала шифоновое платье из струящейся ткани белого цвета с синим узором.

Затем семья певицы отправилась гулять с друзьями. На этот раз Анна также надела ультрамариновую шубу с белоснежными варежками из меха.

«Перед отъездом в локдаун все надо успеть! Друзья, музеи, рестораны… каникулы заканчиваются», — отметила она.

Также звезда успела заглянуть в магазин тканей и даже в Музей мертвых кукол. Многие поклонники восхитились не только образом артистки, но и ее неиссякаемой энергией.

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