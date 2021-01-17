Модельные ножки: постройневшая Анна Нетребко в облегающих брюках предстала на публике

Оперная дива не так давно переболела коронавирусом. Теперь она вернулась к работе. Артистка проводит время с сыном и мужем в Москве.

Анна Нетребко привыкла вести насыщенную жизнь. Артистка большую часть времени проводит на гастролях. Однако в прошлом году она три месяца провела в самоизоляции в Вене, а потом переболела коронавирусом. Однако ей понадобилось около месяца на восстановление. Теперь оперная дива приехала в Россию, чтобы повидаться с родными. Во время новогодних каникул она много гуляла и посещала театры с сыном Тьяго, а также мужем Юсифом Эйвазовым.

Недавно Анна побывала в Большом театре. Сначала она выступила на сцене в роскошном образе, а потом пришла в театр в качестве зрительницы. А вот накануне артистка сводила наследника в музей старинных автомобилей. Она облачилась в облегающие брюки и тунику. изюминкой образа стала защитная маска со стразами. Нетребко признавалась, что не занимается спортом и любит поесть. Но на этот раз она удивила фанатов постройневшей фигурой.

После экскурсии по музею оперная дива отправилась гулять по заснеженным улицам. Вместе с друзьями она повеселилась в сугробах.

«Скорость и элегантность — наше все», — отметила звезда.

Поклонники в очередной раз восхитились жизнерадостностью певицы, а также ее красотой. Многие поразились тому, как она похудела. «Анна Вы пример для многих. Мировая звезда и без зазора, высокомерия», «Ниндзя такая», «Ноги не певицы, а модели!», «Становитесь стройной, как Волочкова», «Стройняшка такая», — прокомментировали пост подписчики.

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