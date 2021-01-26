38-летняя Вера Брежнева в брюках-шароварах и на шпильках устроила «горячие» танцы

Вера Брежнева недавно вернулась из отпуска. Она несколько недель провела с мужем Константином Меладзе и дочка от прошлых отношений на горнолыжном курорте. Певица предпочла активный отдых и не пожалела. По словам девушки, она находится в отличной форме. С хорошим настроением артистка приступила к работе. Недавно она устроила фотосессию с наследницами. Уже тогда поклонники отметила, что звезда похорошела.

А 25 января Вера отправилась на съемку. Она решила похвастаться новым образом. Девушка оделась в стиле монохром. Черную водолазку она сочетала с брюками-шароварами и ботильонами на шпильке. Пояс в виде золотой цепочки разбавил лук и придал женственности наряду. Брежнева собрала волосы в хвост и сделала нюдовый макияж. Она продефилировала, а потом стала танцевать, хвастаясь нарядом и пластичностью.

Фанаты одарили жену Меладзе комплиментами. Многие отметили, что она буквально сияет после отпуска. 38-летняя певица своими горячими танцами сразила публику. «Какой прогиб», «Наряд как у принцессы Жасмин с обложки», «Очень красивая», «Вера, роскошный образ», «Какой интересный наряд», «Очень грациозная», «Вы точно находитесь в отличной форме», «Как не завидовать такой грации», — стали писать пользователи Сети.

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