Семейная идиллия в горах: Вера Брежнева запечатлела Константина Меладзе за игрой на фортепиано

Певица проводит время с семьей за границей. Она поделилась завораживающими и редкими кадрами с отдыха.

Вера Брежнева уже длительное время состоит в браке с Константином Меладзе. О своем романе с продюсером девушка долгое время молчала. Даже свадьбу они сыграли тайно в Италии, где у пары есть свой дом. Общих детей у супругов нет, но певица признавалась, что мечтает подарить избраннику двух наследников. От прошлых отношений у нее есть взрослая дочка Соня и 11-летняя Сара. Обычно артистка редко делится семейными кадрами, но на этот раз она не стала скрывать, что уехала с родными в отпуск.

Новогодние каникулы Вера провела за границей. Ранее она показала, как катается на лыжах по заснеженным склонам, а ее дочки встали на сноуборды. Покатался на лыжах и Меладзе. Похоже, что пара задержалась на курорте. Накануне певица похвасталась семейной идиллией. Она сняла, как муж играет для нее на фортепиано. Композитор сидел у окна, из которого открывался завораживающий вид на горы и водоем. Казалось, что они находятся в Швейцарии.

Брежнева даже не стала комментировать то, как проходит ее вечер. Она молча наблюдала за Константином, который любит музицировать. Поклонники осыпали супругов комплиментами. Многие признались, что кадры им напомнили моменты из мелодрамы. По мнению некоторых фанатов, у певицы идеальный муж. К слову, ранее Вера призналась, что в домашней обстановке часто молчит, но при этом она очень заботливая жена и мама.

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