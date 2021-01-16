Три грации: Вера Брежнева облачилась с дочками в одинаковые наряды для фотосессии

Вера Брежнева не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. Обычно у певицы почти нет свободного времени. Она совершает по несколько перелетов в день. Но пандемия коронавируса внесла коррективы и в жизни звезд. Девушка смогла отдохнуть дома с родными. А новогодние каникулы она провела с семьей на горнолыжном курорте. Девушка каталась на лыжах с дочками Сарой и Соней, а также наслаждалась тем, как музицировал ее муж Константин Меладзе.

Примечательно, что Вера успела еще и принять участие в фотосессии с наследницами. Она не так часто видится с 21-летней Соней, так как девушка живет в США, поэтому певица не стала упускать такой возможности. Выдалось свободное время и 11-летней Сары, которая учится в школе. Они облачились в жакеты оверсайз и брюки клеш. Волосы артистки были украшены лентой. Она стояла в поле с дочками в одинаковых нарядах.

По всей видимости, кадры были сделаны в Италии, где так любит бывать Брежнева. На других кадрах сестры уже позировали в объемных свитерах молочного цвета Девушки стояли в обнимку.

Поклонники восхитились красотой не только певицы, но и ее наследниц. «Милые сестры», «Красивые девушки», «Какие они разные! Но красивые по особенному!!», «Мамина гордость, девочки красотули», «Как же это красиво», «Очень стильно», «Как океан и две реки», — прокомментировали пост подписчики.

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