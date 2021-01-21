«Нужно немножко повеселиться»: Брежнева подурачилась с 11-летней дочкой в домашней обстановке

Вера Брежнева уже пять лет счастлива в браке с Константином Меладзе. Они тайно сыграли свадьбу в Италии в свое время. Теперь пара уже не прячется от посторонних глаз, хоть певица и предпочитает оберегать свое семейное счастье. Пока у них нет общих детей, но девушка мечтает подарить композитору минимум двоих наследников. А недавно они провели каникулы на горнолыжном курорте, где артистка насладилась обществом дочек от прошлых отношений: 19-летней Сони и 11-летней Сары.

Старшая наследница Веры давно живет в США, поэтому не часто видит маму. А вот младшая девочка учится в школе и находится под присмотром мамы. Похоже, что после отпуска им требуется еще отдых. Певица опубликовала видео, снятое в ее особняке. Она предстала в оливковом спортивном костюме и без макияжа. Брежнева наложила фильтр, увеличивающий глаза и рот. Так, она дурачилась с Сарой, показывая смешные рожицы.

«Сегодня очень нужно немножко повеселиться, да. Вот таким образом мы это делаем. Как-то настроение не то», — призналась звезда.

Поклонники восхитились красотой Веры. При этом многие отметили, что она хорошая мама. Певица озадачила фанатов, дав понять, что у нее нет настроения. «Какая нежная», «Девочка копия мамы», «Мы тоже так дурачимся», Невозможно хорошенькие«, «Идеальная мама», «Как у вас дома светло и просторно», «Не стоит грустить, год только начался», «Дочка вас развеселит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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