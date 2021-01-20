«Сафари леди»: Анна Михалкова запечатлела сестру в леопардовой юбке и джемпере оверсайз

Анна Михалкова родилась в знаменитой семьей. Ее папа — Никита Михалков, а мама — Татьяна Михалкова. Не удивительно, что она продолжила династию и тоже строит карьеру в кино, как и ее сестра Надежда. К слову, девушки очень дружны и любят вместе ездить в отпуск. Во время карантина они общались по видеосвязи. Старшая дочка Михалкова не упускает возможности, чтобы подшутить над сестрой. Порой они устраивают ироничные диалоги прямо в соцсети.

А недавно Анна и Надежда сводили младших детей в Большой театр. Балет «Щелкунчик» понравился малышам, а вот сестры смогли нарядиться в одном стиле по такому случаю. Похоже, что накануне они снова провели вечер вместе. Старшая дочка Никиты Сергеевича запечатлела сестру дома в леопардовой юбке до колен и черном джемпере оверсайз. На ней также были сандалии.

«Сафари леди», — отметила актриса.

А вот Анна снова облачилась в черное лаконичное платье и украсила образ ниткой жемчуга. 46-летняя актриса не так давно похудела. Если раньше она стеснялась сниматься в сценах, где нужно было демонстрировать фигуру, то теперь она все чаще появляется на экранах в смелых образах. В одном из интервью она призналась, что решилась на это, так как подумала: «Когда, если не сейчас». Поклонники восхитились тем, как дружны сестры, и их элегантным стилем.

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