Анна Михалкова поддержала тренд на гномьи шапки и показала любимый экземпляр

46-летняя актриса Анна Михалкова поддержала тренд на гномьи шапки. Эвелина Хромченко в одной из программ «Модного приговора» советовала носить их с ботинками челси на тракторной подошве и объемными шарфами.

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Свой любимый экземпляр старшая дочь Никиты Михалкова показала в личном блоге и рассказала о ней занимательную историю.

«Есть у меня шапка-беглянка. Я ее очень люблю! Так вот, каждый год она пытается сбежать от меня. Я ее теряю по три раза в день, оплакиваю утрату, а потом она магическим образом находится! То у машины в снегу, то в такси, то чемодане, то в ресторанах, то в гостях. Я не знаю почему она так себя ведет! Может, ей просто нравится, как я ей радуюсь, когда она возвращается в родные пенаты! Вот может она ждет, что я пришью две ленты и буду на бантик завязывать их…. Сложный характер у шапки, а может просто переходный возраст…» — написала она.

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