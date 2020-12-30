Анна и Надежда Михалковы в одинаковых платьях пришли в Большой театр с детьми

Анна Михалкова не скрывает, что у нее большая семья. Она дочка Никиты и Татьяны Михалковых. Как и другие близкие, девушка стала актрисой. В ее копилке уже десятки работ в кино, включая сериал «Обычная женщина». Поклонники любят артистку, так как она играет простых, но сильных женщин. В настоящей жизни она воспитывает троих детей: сыновей Андрея и Сергея, а также дочку Лидию.

Как известно, у Анны есть сестра Надежда, которая тоже является актрисой. Девушки очень дружны и часто отдыхают вместе. В этом году из-за пандемии коронавируса одно время они не виделись, но уже летом наверстали упущенное время. Осенью артистки много работали, поэтому в декабре устроили семейный вечер. Накануне они вместе отправились в Большой театр. Примечательно, что Михалковы облачились в одинаковые черные платья и добавили к нарядам нитку жемчуга.

Анна накрасила губы алой помадой, а ее сестра надела на голову ободок с короной.

«Одна корона на двоих, носим по очереди», — пошутила Анна.

Девушки взяли в театр своих детей. Лидии составила компанию двоюродная сестра Нина. Девочки тоже были в платьях. Они насладились балетом «Щелкунчик».

«Пускай здесь повисит….на память. Всех детей умыли причесали одели в нарядное, иногда я им завидую», — призналась Михалкова.

Поклонники восхитились красотой сестер и их детей. «Девчонки — красавицы!!!! Анна вы стали божественны в последнее время, изменения вам к лицу!», «Хорошенькие такие девочки», «Девчонки!!!! Какие вы классные», — прокомментировали пост подписчики.

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