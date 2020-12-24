Редкий кадр: Михалкова показала, как выглядела дочь Гигинеишвили в раннем детстве

Актриса Надежда Михалкова, которой в этом году исполнилось 34 года, воспитывает двоих детей от именитого режиссера Резо Гигинеишвили. Творческая жилка явно передалась по наследству — и 9-летняя Нина, и 7-летний Иван тяготеют к танцам и музыке. Ранее актриса показывала, как сын учится играть на гитаре.

В своем Instagram Михалкова опубликовала архивное фото, на котором запечатлелась с совсем маленькой дочкой.

«Счастья вам! Чудесное фото! Красивые!» — написали пользователи Сети.

Напомним, Михалкова и Гигинеишвили развелись три года назад. В браке пара прожила семь лет. После этого Резо успел жениться на светской львице Надежде Оболенцовой и снова развестись.

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