Элегантность востока: Пелагея в черном костюме с шифоновым кейпом отметилась на отдыхе в Дубае

Пелагея в сове время была счастлива с Иваном Телегиным. Однако певица в минувшем году пережила развод с хоккеистом. Как оказалось, в их отношениях появилась трещина, о которой никто не подозревал, пока спортсмена не стали замечать в компании другой девушки. Артистка сохранила с ним дружеские отношения и даже вместе с ним отметила Рождество. А вот Новый год она провела с семьей за большим столом.

Теперь, как и у многих других звезд, у Пелагеи настало время отпуска. Она прилетела в Дубай с дочкой Таисией. В первый вечер певица повеселилась на концерте Григория Лепса. Она устроила танцы в канун старого Нового года. А вот потом девушка стала ездить на пляж с наследницей, загорать и купаться. Для трехлетней девочки она даже организовывала поездку в пустыню, где они увидели верблюдов. А вот вечер 17 января артистка провела, насладившись прогулкой по знаменитому городу.

Молодая мама облачилась в черный брючный костюм с шифоновым кейпом, которые в минувшем году стали очень популярны. Она продефилировала у входа в гостиницу, а также показала сверкающую защитную маску в стразах. Волосы звезда распустила, украсив ободком.

Примечательно, что в этот же день Анна Нетребко устроила фотосессию в черном наряде с кейпом. Оперная дива тоже выбрала элегантный образ в восточном стиле для съемки с мужем Юсифом Эйвазовым. Так две знаменитости отдали предпочтение родному стилю и получили массу комплиментов.

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